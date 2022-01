Vecino offerto a tre squadre, la Roma ci pensa. Con Villar opzione Inter – SI

Vecino in giornata risulta aver detto no al Flamengo perché vuole rimanere in Italia (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato si parla di tre proposte in Serie A, con la Roma favorita. Ma per l’Inter non ci può essere scambio secco con Villar.

GIALLOROSSO? – Matias Vecino può lasciare l’Inter a gennaio. Il centrocampista uruguayano è in scadenza di contratto al 30 giugno e, non essendo in vista il rinnovo, la società proverà a monetizzare adesso per ottenere qualcosa. Secondo Sportitalia Vecino è stato offerto a Lazio, Napoli e Roma. Dai giallorossi trovato qualche riscontro, con la squadra di José Mourinho che lo tiene in considerazione. A Simone Inzaghi piace Gonzalo Villar, ma essendo Vecino in scadenza non si può ipotizzare uno scambio secco. L’uruguayano andrebbe alla Roma a titolo definitivo, lo spagnolo nel caso arriverebbe all’Inter in prestito con la possibilità di strutturare il riscatto più avanti.