Prima Pagina IN Edicola: Brozovic-Inter intesa a un passo! Bremer per de Vrij

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter già nel futuro, ecco Villar e Bremer. Inzaghi al lavoro per la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro vorrebbe subito lo spagnolo, ma la Roma è fredda su Vecino come contropartita. Il centrale del Torino l’erede di de Vrij.

TUTTOSPORT

Mercato Inter. Brozovic 2026 l’intesa a un passo. Club e giocatore, tutti vogliono il sì. Kostic, trattativa serrata con l’Eintracht Francoforte.