Kostic-Inter a gennaio, le possibilità calano. Col Sassuolo discorso rinviato – SI

Kostic all’Inter non si farà a gennaio, almeno secondo Pedullà. Il giornalista, dopo aver parlato di Alvarez (vedi articolo), da Sportitalia Mercato spiega come la preferenza sia per Digne mentre col Sassuolo si pensa alla prossima stagione.

LE INDICAZIONI – Così Alfredo Pedullà sul mercato nerazzurro: «Gianluca Scamacca e Davide Frattesi solo per giugno. Per quanto riguarda Filip Kostic accostato all’Inter a gennaio mi sento di escludere che questa cosa possa andare avanti. Lucas Digne è un obiettivo che l’Inter vuole perseguire, nonostante ci sia il Chelsea. Su Matthias Ginter sta provando a stringere, sul portiere ha già definito André Onana per il futuro». Su Frattesi, in particolare, Sportitalia riporta un messaggio di Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo: «Qui non parte nessuno».