Damiani: «Lukaku? Lui via perché l’Inter non gli dava quello che voleva»

Damiani non fa troppi giri di parole sulla vicenda Lukaku, dopo l’intervista che ha fatto tanto parlare in questi giorni (vedi articolo). Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport l’agente è dell’idea che il belga abbia lasciato l’Inter per il Chelsea solo per una mera questione economica.

SOLDI IN PIÙ – Oscar Damiani valuta quanto avvenuto in questi giorni: «Mi sembra che Romelu Lukaku sia un ragazzo molto dolce, molto sentimentale. Non so se si possano utilizzare queste parole nel calcio: lui ha fatto capire che è andato via perché l’Inter non gli dava quello che voleva, che il Chelsea gli dava molto di più. Secondo me a Sky in Inghilterra non avrebbe detto le stesse cose, è stato molto sincero. Penso che quando ha fatto quelle dichiarazioni non pensava ci sarebbe stato un ritorno così evidente. Ha detto che stava bene, non gioca sempre ma un campione lo deve dimostrare in campo: gioca e si prende il posto da titolare».