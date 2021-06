Biasin: «Conte, rendere gruppi vincenti non basta. Mercato? Situazione»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e della situazione calciomercato del club nerazzurro.

CONTE – Queste le parole all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” da parte di Fabrizio Biasin sull’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte. “Una cosa su Conte. Che è bravissimo lo abbiamo scritto 43434343 volte. Che sia capace di trasformare i gruppi di lavoro, di renderli vincenti, anche. Ma non basta. Un grande cuoco non è solo quello che riesce a servire il piatto stellato grazie alle migliori materie prime, ma anche quello che ti riempie la panza con ingredienti meno, diciamo così, attraenti. L’Inter ha un gruppo di lavoro di prima qualità, alla fine di questo mercato sarà probabilmente meno “attraente” ma comunque competitivo. Conte poteva scegliere di rischiare e allora sì avrebbe potuto realizzare una vera impresa. Per intenderci, se il suo presupposto sarà “vado a lavorare solo dove investono qualche centinaio di milioni” dovrà aspettare ancora un po’“.

MERCATO – Biasin sul calciomercato dell’Inter. “E il mercato? La situazione è sempre la stessa: l’unica offerta arrivata nella sede dei nerazzurri, al momento, è quella per Hakimi da 60 milioni. L’Inter attende rialzi. Al di là delle chiacchiere, ancora nessuna offerta per Lautaro Martinez, dalla Spagna o da altrove. Bene, alla fine del mercato mancano solo 84 giorni. Anzi, a dirla tutta il mercato non è neppure ufficialmente iniziato“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin