Marusic idea Inter, Inzaghi nell’ultimo anno ha valorizzato molto l’esterno

Inzaghi potrebbe portare all’Inter Marusic. L’esterno della Lazio viene dalla sua miglior stagione in carriera ed è in scadenza di contratto.

OCCASIONE IN SCADENZA – Adam Marusic è un’idea per il mercato dell’Inter. Il montenegrino, classe 1992, ha un solo anno di contratto con la Lazio. E soprattutto è diventato negli anni un fedelissimo di Inzaghi. Le 109 presenze in 4 stagioni dicono molto. Ma in particolare l’ultima è stata quella che ha sancito lo step finale per il giocatore. La sua migliore in carriera, per solidità e qualità.

JOLLY DEL TECNICO – Marusic nel 2020-2021 è stato il giocatore con più minuti di tutta la Lazio. 3797 minuti complessivi, spalmati su 46 partite. In sostanza, quasi sempre titolare e quasi sempre senza cambi. Un fedelissimo di Inzaghi. Questa è la sua heatmap stagionale in Serie A presa da Sofascore:

Quello che balza all’occhio è quanto Inzaghi lo abbia spostato per il campo. Il montenegrino negli anni è cresciuto molto nella comprensione tattica del gioco, diventando un jolly totale per il suo allenatore. Che lo ha sfruttato a destra e a sinistra, sia come esterno a tutta fascia che come terzo di difesa. Un uomo di fiducia assoluta. Che ha ripagato con un rendimento a tratti ottimo.

AFFARE PER TUTTI – L’Inter per Marusic sarebbe l’occasione del salto di qualità finale. La svolta della carriera. Forse l’ultimo treno. Di sicuro il migliore vista la presenza del suo mentore, l’allenatore che tanto lo ha valorizzato. E che tanto crede in lui. Per i nerazzurri potrebbe essere un jolly, di qualità, utile per coprire ben quattro ruoli. Con inserimento rapido garantito vista la lunga conoscenza dei metodi e delle richieste di Inzaghi. A costo contenuto e con la giusta esperienza tra Serie A e ambito internazionale (per lui anche 39 presenze con Montenegro).