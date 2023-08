Bayern Monaco ci risiamo? La richiesta all’Inter per Pavard − Sky

L’Inter vuole avere quanto prima Benjamin Pavard, ma il Bayern Monaco (come accaduto per Sommer) chiede ancora tempo: c’è stato un nuovo contatto.

TEMPO − Il Bayern Monaco ha chiesto ancora un po’ di tempo all’Inter prima di lasciar partire Benjamin Pavard perché vuole trovare il sostituto. Si parla di 24 ore in più prima di far imbarcare il calciatore, come riferito da Sky Sport, dal momento che c’è stato un nuovo contatto proprio in questi minuti. Il Bayern Monaco sembra essere vicino a Geertruida del Feyenoord, ma ancora non è chiusa del tutto per questo chiede tempo. Manca solo questo tassello. Per il passaggio di Pavard non ci sono dubbi ed è tutto fatto sulla base della cifra di 30 milioni + 2 di bonus: è questo l’acquisto più oneroso per un’italiana in questa sessione di mercato. Pavard ha avuto un ruolo importante nella trattativa: la sua volontà di arrivare all’Inter non ha mai vacillato.