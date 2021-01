Barella, su di lui Liverpool e Tottenham. Per l’Inter perÃ² Ã¨ incedibile

Barella, su di lui Liverpool e Tottenham. Per l’Inter però è incedibile

Barella, secondo quanto riportato da TheSun, avrebbe attirato l’interesse di Tottenham e Liverpool. Per l’Inter il calciatore è incedibile ma ne riparleranno in estate.

INCEDIBILE – Barella ha fatto un evidente salto di qualità anche a livello personale. Oggi è un calciatore più maturo e sicuro del suo potenziale. Capace di interpretare più ruoli, quello che lascia a bocca aperta è la sua continua propensione all’attacco. Proprio per questo motivo l’ex Cagliari avrebbe attirato l’interesse di Liverpool e Tottenham, due club che cercano proprio questo profilo per rinforzare il centrocampo. L’ostacolo più grande per i due club innanzi tutto è sicuramente l’ingaggio, oltre il fatto che l’Inter non vorrà sicuramente privarsi così facilmente di uno dei suoi giocatori più forti e rappresentativi. Ad oggi l’affare è assolutamente da escludere, ma i due club ne riparleranno con l’Inter probabilmente in estate.