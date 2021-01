Trevisani: «Barella centrocampista completo! Tanti anni all’Inter»



Barella contro la Juventus ha messo in mostra l’ennesima prestazione maiuscola di questa stagione. Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore di “Sky”, intervenuto sulle frequenze di “Kick Off” – il podcast dell’Inter -, ha detto la sua sull’ex centrocampista del Cagliari.

COMPLETO – Barella tra i migliori centrocampisti in Italia e lo sarà anche con la maglia della Nazionale. Ne è sicuro Riccardo Trevisani, intervenuto durante “Kick Off”: «Contro la Juventus? Gran gol di Barella! È stato paragonato a chiunque, io onestamente non amo fare dei paragoni però anche lo stesso Lothar Matthäus ha più volte detto di rivedersi in Nicolò Barella. Però lui era diverso rispetto l’ex Cagliari. Io credo che alla fine Barella non sia simile a nessuno ma la rappresentazione del centrocampista moderno cioè un giocatore che sa fare entrambe le due fasi: sa giocare a pallone e sa difendere, combatte e nel complesso lo vedremo per tanti anni all’Inter e in Nazionale. Contro la Juventus è stata tra le partite migliori della sua carriera, sono abbastanza fortunato quando lo commento. La sua prestazione contro la Juventus non è stata tra le migliori solo per quanto riguarda il gol ma per il fatto di saper sfruttare gli errori degli avversari. Non dimentichiamo inoltre che lui ha giocato anche davanti la difesa e trequartista! Sa fare tutto, è molto importante».

