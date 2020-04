Barcellona-Lautaro Martinez: nessuna trattativa, provocazione Inter? – SM

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona, ma dall’Inter non filtra nessuna volontà di trattare e spunta l’idea di una provocazione per uno scambio clamoroso

Secondo “Sport Mediaset”, nonostante l’insistenza ormai quotidiana dei media spagnoli, in casa Inter non c’è nessuna volontà di trattare col Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez. La posizione della società nerazzurra è chiara, il giocatore è a disposizione solo di chi vorrà in estate spendere i 111 milioni della clausola rescissoria, un affare che in questo momento il Barcellona non si può permettere e sarebbe più alla portata del Manchester City, situazione che sicuramente non dispiace all’Inter che, in caso di cessione del giocatore, punta all’asta per monetizzare al massimo. Non trova riscontri nemmeno l’ipotesi dello scambio con Griezmann il cui ingaggio da 17 milioni risulta essere proibitivo per l’Inter, anche se inserire il prestito dell’attaccante francese in un’operazione con assegno sostanzioso potrebbe essere una provocazione dei nerazzurri nel rapporto col Barcellona