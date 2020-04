Elkjaer: “Eriksen, all’inizio Ã¨ stato difficile ma si divertirÃ ! Conte? Vi spiego”

Elkjaer: “Eriksen, all’inizio è stato difficile ma si divertirà! Conte? Vi spiego”

Preben Elkjaer, ex attaccante dell’Hellas Verona, attraverso un’intervista sul portale danese ekstrabladet ha detto la sua riguardo Christian Eriksen e il suo ambientamento all’Inter.

SU ERIKSEN – Preben Elkjaer dice la sua riguardo le prime difficoltà di Christian Eriksen ad ambientarsi all’Inter: «All’inizio è stato difficile per lui, ma probabilmente si divertirà. Ci possono essere diverse motivazioni per cui ha avuto problemi ad ambientarsi. Non credo che Conte abbia capito dove far giocare Eriksen. In Italia ci vuole passione, significa molto per loro. Lui è un altro tipo di giocatore, o lo dimostra a modo suo. Probabilmente gli italiani non lo hanno ancora capito, Christian non è un ragazzo che prende il controllo di un’intera faccenda. La sua qualità non si discute».

