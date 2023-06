Balogun piano B dell’Inter per l’attacco. Ma sulla carta piano A

Folarin Balogun è uno degli attaccanti che l’Inter sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo. E questo giovane statunitense di proprietà Arsenal sembra adattarsi bene alle esigenze nerazzurre. In attesa degli eventuali sviluppi, analizziamo il suo profilo.

ALTRO NOME – Tra una settimana, a partire dal 1° luglio, l’Inter avrà solo due attaccanti in rosa. Col ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea e l’addio di Edin Dzeko (sarà un giocatore del Fenerbahce), in nerazzurro resteranno solo Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Con il secondo posizionato in vetrina in attesa di potenziali acquirenti. Il reparto offensivo dell’Inter necessita quindi di un’assoluta ricostruzione, a prescindere dal futuro di Lukaku (solo nerazzurro, se dipendesse da lui). E i principali nomi sul taccuino dei dirigenti vengono entrambi dalla Ligue 1. Sono quelli di Loïs Openda del Lens e Folarin Balogun dell’Arsenal (ma allo Stade Reims nell’ultima stagione). Abbiamo già visto come il primo si inserirebbe nell’attacco dell’Inter, vediamo ora se il secondo sarebbe più o meno adatto.

EXPLOIT RECENTE – Balogun nasce a New York il 3 luglio 2001 da genitori nigeriani, ma si trasferisce a Londra all’età di due anni. E in Inghilterra cresce anche calcisticamente, facendo l’intera trafila nelle giovanili dell’Arsenal, con cui esordisce prima in Europa League e poi in Premier League, a 20 anni. Nel primo semestre del 2022 va a farsi le ossa al Middlesborough in Championship (Serie B inglese), siglando 3 gol in 23 presenze. Poi passa in prestito allo Stade Reims, in Ligue 1, nell’estate 2022. E qui vive la sua prima vera stagione da titolare, superando ogni più rosea aspettativa. A fine stagione saranno 22 gol totali in 39 presenze, di cui 21 in Ligue 1 (proprio come Openda). Numeri esaltanti, che lo rendono uno dei prospetti più interessanti per i principali club d’Europa, tra cui l’Inter. Nel cui reparto offensivo si inserirebbe alla grande, come vediamo di seguito.

TERMINALE IDEALE – Partiamo dalle caratteristiche fisiche. Balogun è un attaccante brevilineo e leggero (178 cm per 70 kg), che fa della rapidità la sua dote principale. A livello tattico, è in grado di ricoprire tutti i ruoli in attacco. In questa stagione allo Stade Reims ha giocato da centravanti sia in un attacco a due, sia come unico riferimento offensivo in un 4-2-3-1. Qui possiamo vedere la sua heatmap stagionale, presa da SofaScore:

Balogun sfrutta la sua velocità per attaccare la profondità e allungare la squadra, rappresentando un aggancio offensivo per i suoi compagni. Caratteristiche in grado di associarsi perfettamente con quelle di Lautaro Martinez, pensando ad un approdo dello statunitense all’Inter. E questo lo rende forse un profilo più ideale – rispetto a quello di Openda – per l’attacco nerazzurro

FATTIBILITÀ ECONOMICA – Se Balogun per l’Inter rappresenta uno piano A dal punto di vista tattico, lo stesso non può dirsi da quello economico. Nonostante abbia un contratto da 200mila sterline annuali (circa 232mila euro), che garantisce quindi ampio margine di trattativa sull’ingaggio. L’Arsenal è infatti bottega cara, che ha appena speso 75 milioni di euro per strappare Kai Havertz al Chelsea. E si appresta a preparare un’offerta da tripla cifra per Declan Rice del West Ham. Balogun potrebbe quindi rappresentare una fonte di finanziamento per questi colpi, e questo aumenterebbe di molto il costo del cartellino. Al momento l’Inter deve ancora fare la prima mossa, ma una cosa è certa: anche in questo caso non sarà una trattativa affatto facile.