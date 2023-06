Lukaku e non solo: attacco Inter un’incognita. Con piano B – CdS

La situazione legata all’attacco dell’Inter resta un’incognita: difficile la riconferma di Romelu Lukaku, mentre Edin Dzeko ha lasciato la squadra a parametro zero (vedi articolo). Come riporta il Corriere dello Sport, per ora il piano B riguarda il giovane attaccante dell’Arsenal, Folarin Balogun.

INCOGNITA – La situazione in attacco per l’Inter è in divenire e piena di incognite. La prima riguarda Romelu Lukaku, il cui prolungamento del prestito dal Chelsea resta difficile, anche a causa dell’inserimento dei club arabi pronti a ricoprire club e giocatore d’oro. La seconda è invece legata a Joaquin Correa, al momento in uscita ma senza offerte, ed Edin Dzeko destinato al Fenerbahce. La terza è il “piano B” scelto dall’Inter: Folarin Balogun, attaccante 21enne dell’Arsenal che nell’ultima stagione ha giocato in Francia, nel Reims. Insomma, dei veri e propri lavori in corso, con il solo Lautaro Martinez come punto fisso.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno