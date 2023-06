Inter, Openda nel mirino: chi è l’attaccante belga classe 2000

L’Inter segue Loïs Openda per rinforzare l’attacco, a breve privo anche di Edin Dzeko. Scopriamo chi è il giovane attaccante belga del Lens, autore di 21 gol nell’ultima Ligue 1.

NOME NUOVO – L’Inter sta continuando a trattare l’arrivo di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ignorando tuttavia l’attacco. Che al 1° luglio, col ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea, sarà dimezzato. Edin Dzeko sta infatti chiudendo il suo approdo al Fenerbahce a parametro zero. In attesa quindi di riportare BigRom a Milano, l’Inter deve comunque rinforzare il reparto offensivo. E l’ultimo nome uscito in tal senso è quello di Loïs Openda, attaccante classe 2000 del Lens. Vediamo nel dettaglio chi è, per capire se il suo profilo è adatto all’Inter.

CRESCITA RAPIDA – Ad un’occhiata superficiale alla sua biografia, si potrebbe osservare una certa sovrapposizione tra Openda e Lukaku. Entrambi sono infatti nati in Belgio da genitori di origini congolesi. Tuttavia le somiglianze terminano qui. L’attaccante del Lens nasce a Liegi il 16 febbraio 2000, e cresce nel club della sua città (lo Standard Liegi) prima di trasferirsi al Club Brugge. Coi nerazzurri esordisce nella massima serie belga, firmando 5 gol nelle prime due stagioni da pro. Poi passa un biennio al Vitesse, nella vicina Olanda, e qui i suoi numeri crescono rapidamente. 10 reti al primo anno, 19 al secondo. Tante da meritare le attenzioni del Lens, dove si trasferisce la scorsa estate. E al primo anno in Francia segna 21 gol in 42 partite stagionali. Finendo sul taccuino di tanti club, tra cui l’Inter. Per giudicare il suo profilo è necessario però analizzare che tipologia di attaccante è.

NON È LUKAKU – Guardando all’aspetto fisico, le differenze tra Openda e Lukaku si allungano ancor di più. Il 23enne del Lens è infatti decisamente brevilineo (177 cm di altezza per 75 kg di peso), tutto il contrario rispetto al colosso con la 90 dell’Inter. Questo però lo rende un attaccante molto veloce, tanto nel breve quanto nel lungo. Ed è soprattutto un attaccante estremamente mobile, a cui piace svariare su tutto il fronte d’attacco. Lo si può vedere facilmente dalla heatmap della sua stagione in Ligue 1 (presa da SofaScore):

Pur essendo il terminale offensivo del 3-4-2-1 del Lens (arrivato secondo in classifica dietro al PSG), Openda non ama dare riferimenti ai propri marcatori. E si muove instancabilmente in lungo e in largo per tutta la trequarti offensiva. Contribuendo, coi suoi movimenti, ad aprire spazi anche agli inserimenti dei compagni. In tal senso, il suo è un profilo più simile a quello di Lautaro Martinez quando gioca in coppia proprio con Big Rom. Chiariamo, un profilo comunque utile al reparto offensivo dell’Inter, nonché conveniente, vista la situazione contrattuale.

COLPO FATTIBILE – Nell’estate 2022 Openda si trasferisce dal Vitesse al Lens per 11,8 milioni di euro. Firmando un contratto da 800mila euro a stagione per cinque anni. Da un punto di vista finanziario, quindi, un colpo decisamente alla portata dell’Inter. Il principale punto di discrimine sarà “solo” il prezzo che verrà richiesto dal Lens. Per realizzare una plusvalenza, i francesi possono accontentarsi di una cifra superiore ai 9,4 milioni di euro. Tuttavia l’ultima esaltante stagione dal punto di vista realizzativo, unita agli Europei Under21 in corso (89′ in campo ieri per Openda nello 0-0 tra Belgio e Olanda), possono far lievitare il prezzo. Non ai livelli che si leggono per i trasferimenti in Arabia Saudita o in Premier League, ma comunque con un base di partenza di 20-25 milioni euro. Una cifra sostenibile per un profilo futuribile come Openda.