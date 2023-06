Inter senza nove 31 gol dopo: chi può prendere l’eredità di Dzeko?

Dzeko e l’Inter si separano dopo due anni trascorsi con più risultati di quelli previsti. Purtroppo all’elenco manca almeno un tricolore e l’avventura nerazzurra si chiude con la sconfitta in campo internazionale, ma gli aspetti da considerare sono tutti positivi. Adesso bisogna saper sostituire il numero 9 uscente, consapevoli che il mercato non offre tanto di più

DUE ANNI INTENSI – L’addio di Edin Dzeko all’Inter dopo due anni è una notizia che si concretizza solo teoricamente con stupore. Perché ipotizzare più di due stagioni a Milano per il classe ’86 bosniaco era utopia già nel momento della firma. Dzeko arriva dalla Roma a 35 anni per rimpiazzare Romelu Lukaku e si ritrova ad Appiano Gentile un anno dopo a fargli da alter ego. Il fatto che Simone Inzaghi punti più sull’esperto centravanti di Sarajevo che sul pari ruolo in prestito dal Chelsea è dovuto alle situazioni. Dzeko si dimostra un professionista esemplare e va oltre ogni limite dettato da età o ruolo, Lukaku affronta problemi su problemi che ne rallentano il re-inserimento negli schemi nerazzurri. Il pesante “numero 9” resta sulla schiena del capitano della Nazionale Bosniaca, che si conferma centrale nel progetto tecnico-sportivo nerazzurro al di là di ogni più rosea aspettativa. Altro che riserva eh! Dzeko lascia l’Inter dopo 2 anni, 4 trofei, 13 assist, 31 gol e 101 presenze. Numeri importantissimi per un classe ’86 fin troppo sottovalutato.

Inter alla ricerca di un nuovo n.9 alla Dzeko

NUMERO NOVE CERCASI – La scelta di continuare la carriera in Turchia, proprio nella città di Istanbul – dove Dzeko gioca la sua ultima partita in maglia Inter nella Finale di Champions League contro il Manchester City -, è comprensibile. Dopo otto anni in Serie A, il fuoriclasse bosniaco sa di essere a fine carriera e vuole terminare la sua straordinaria carriera da protagonista. E con la maglia del Fenerbahce può ancora giocare tanto, segnare altrettanto e vincere qualcosa. All’Inter, invece, nel terzo e ultimo anno sarebbe stato solo una comparsa. La separazione a parametro zero non fa male. Anzi, bisogna accettarla ed essere onorati di questo biennio. Allo stesso tempo bisogna guardare avanti e ragionare: chi può prendere l’eredità di Dzeko all’Inter? Il numero 9 potrebbe tornare proprio al suo predecessore in caso di Lukaku-ter, ma sostituire Dzeko non è solo un questione numerica. All’Inter adesso serve una prima punta, che potrebbe fungere anche da “terzo attaccante”, con in dote 10-15 gol stagionali. Un profilo difficile da pescare sul mercato senza soldi: qualche affare a parametro zero potrebbe fare al caso dell’Inter, ma un altro Dzeko non si trova facilmente. Bisogna investire un po’ di milioni per portare ad Appiano Gentile un centravanti che dia le stesse garanzie del n.9 top uscente.