Azpilicueta per l’Inter! In arrivo (primo?) accordo con il Chelsea – Sky

C’è Azpilicueta per sostituire Skriniar nella difesa dell’Inter: in arrivo una nuova operazione con il Chelsea, in attesa di capire la vicenda Lukaku. Ecco cosa ha detto Di Marzio nella diretta di stasera del programma Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

IL NOME NUOVO – Novità assoluta da Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha individuato in César Azpilicueta il rinforzo in difesa. Giocatore di esperienza, ha giocato nonostante i trentaquattro anni ad agosto tanto nel Chelsea. Si sta cercando di chiudere il rapporto col Chelsea e farlo firmare con l’Inter. Si sta cercando il rinforzo di esperienza per completare la difesa e sostituire Milan Skriniar con Azpilicueta».