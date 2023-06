Brozovic, domani novità per l’Inter: rilancio su Frattesi? – Sky

Frattesi al Milan, nonostante Tonali al Newcastle United, non è certo: i possibili sviluppi su Brozovic tengono in corsa l’Inter per aggiudicarsi l’asta col Sassuolo. Dopo l’annuncio a sorpresa di Azpilicueta (vedi articolo) Di Marzio torna sull’Inter nella diretta di stasera del programma Calciomercato – L’Originale, su Sky Sport.

CHI LO PRENDE? – Prosegue il derby di mercato, stando a Gianluca Di Marzio: «Davide Frattesi resta un obiettivo per il Milan. Non è una trattativa avanzata, anche perché l’Inter non si è tirata indietro: domani potrebbero esserci novità su Marcelo Brozovic. Chi fa prima a vendere un giocatore si presenta dal Sassuolo per prendere Frattesi».