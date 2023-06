FOTO – Bellanova se la ride dopo il gol non convalidato con l’Italia Under-21

Bellanova segna in Francia-Italia Under-21, ma il gol non viene clamorosamente convalidato (vedi QUI). Sconfitta che farà discutere per tanto tempo.

RISATA – Raoul Bellanova si limita a commentare con una “risata” il clamoroso episodio in Francia-Italia Under-21 con il suo gol di testa e la palla che entra nettamente il porta, ma arbitro e guardalinee non convalidano la rete. L’esterno che in questa stagione ha giocato in prestito all’Inter si è limitato a sorridere sui social.

Fonte: Pagina Instagram [Raoul Bellanova]