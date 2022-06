Ausilio, giornata piena oggi a Londra. Incontro anche per Milenkovic – Sky

L’Inter vive ore caldissime sul mercato. I nerazzurri hanno molti nomi in canna e uno di questi è quello di Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina piace e Ausilio, a Londra, oggi avrà un bel po’ da fare.

INCONTRO – L’Inter ha tanti nomi nella lista della spesa con i nerazzurri che vogliono consegnare a Inzaghi una rosa completa già alla fine di giugno. Secondo quanto riporta Marco Demicheli nello speciale Sky Sport Calciomercato su Sky Sport, oggi sarà una giornata calda per il ds dell’Inter Piero Ausilio. Al momento si trova a Londra e quest’oggi dovrebbe incontrare anche l’agente di Milenkovic, tra gli altri colloqui. Fali Ramadani dunque attende questo summit per capire l’interesse concreto dell’Inter per il suo assistito.

Fonte: Sky Sport