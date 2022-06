Dybala-Inter, summit decisivo in arrivo. Attesa per firma e ufficialità

Paulo Dybala si avvicina sempre di più all’Inter. È cominciato il countdown per l’attaccante argentino alla società nerazzurra.

SUMMIT – Secondo quanto riportato da SportMediaset, è partito il countdown per Paulo Dybala all’Inter. Sarebbe previsto fra lunedì e martedì un summit fra l’agente dell’attaccante argentino, Jorge Antun, e i dirigenti del club nerazzurro. Un contatto che dovrebbe servire per chiudere la trattativa. Si dovrebbe invece attendere ancora alcuni giorni per la firma del contratto (un quadriennale da sei milioni di euro netti di parte fissa più bonus per giungere a sette) e l’ufficialità.

Fonte: SportMediaset.it