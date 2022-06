Asllani, concorrenza a Inter e Milan: dal giocatore una preferenza

Asllani dell’Empoli è già diventato un uomo mercato, vista la seconda parte di stagione dove si è imposto in Toscana. Inter e Milan lo vogliono, ma secondo Pedullà c’è una terza squadra.

LA RICHIESTA – Su Kristjan Asllani dell’Empoli c’è anche il Newcastle United. Lo fa sapere Alfredo Pedullà, dopo il precedente aggiornamento via Twitter (vedi articolo), tramite il suo sito. I Magpies hanno chiesto un incontro alla società toscana, per discutere del possibile trasferimento, e lo avranno. Inter e Milan, pur essendo molto interessate, restano in attesa: i rossoneri lo lascerebbero un anno a Empoli. Le due milanesi hanno un vantaggio: Asllani ha manifestato la volontà di rimanere a giocare in Italia, anche se non mette limiti.

Fonte: alfredopedulla.com