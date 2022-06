Bellanova e Mkhitaryan in arrivo, ma l’Inter prosegue: ora altre 4 operazioni

Bellanova si avvicina non poco, come segnalato in serata (vedi articolo). Stando a Pedullà, non è però l’unica operazione in chiusura per l’Inter: fatta pure per Mkhitaryan e ora ci si dedicherà ad altre quattro.

IL MESSAGGIO – Il mercato inizierà ufficialmente l’1 luglio (vedi articolo), ma per l’Inter c’è già molto da raccontare. E la notizia di serata è che Raoul Bellanova del Cagliari si avvicina. Per Alfredo Pedullà, addirittura, è già fatta. Su Twitter, il giornalista di Sportitalia lo dà come chiuso alla pari di Henrikh Mkhitaryan. Poi altre quattro operazioni: due in entrata e due in uscita. Next stop lo indica per Arturo Vidal e Alexis Sanchez, da vedere come partenza. Poi stessa dicitura per un argentino e un brasiliano, intesi come arrivi all’Inter. Che dovrebbero essere Paulo Dybala e Gleison Bremer.