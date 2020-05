Anche l’Inter in fila per Umtiti? Il Barcellona...

Anche l’Inter in fila per Umtiti? Il Barcellona lo sfrutta come jolly – MD

Mundo Deportivo sottolinea la volontà del Barcellona di monetizzare dall’addio di Samuel Umtiti. Le pretendenti per l’ex Lione sono parecchie: in Serie A non c’è solo l’Inter sulle sue tracce. Ma i catalani potrebbero anche decidere di proporlo come contropartita nell’affare Lautaro Martinez

SCARICATO – Samuel Umtiti vicino all’addio. Il difensore centrale del Barcellona ha buon mercato in Europa, anche se il suo livello nelle ultime stagioni è calato sensibilmente. Diversi club di Premier League e di Serie A sarebbero interessati a Umtiti e, data la necessità di fare moneta, al Camp Nou ascoltano proposte. Tra le pretendendi, ci sarebbe anche l’Inter.

JOLLY – Non ci sono ancora offerte formali, ma Umtiti potrebbe anche entrare in un’operazione più grande come contropartita tecnica. Club come il Manchester United, il Chelsea, l’Arsenal, il Napoli sono già posizionati di fianco all’Inter. Da capire se l’ex Lione possa essere proposto come jolly per Lautaro Martinez (che nel frattempo avrebbe chiarito la sua volontà, sempre secondo il Mundo Deportivo).

DISCESA – Umtiti ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 500 milioni. Dopo il vittorioso Mondiale del 2018, il difensore francese è stato penalizzato dagli infortuni. Soltanto 15 le partite giocate col Barcellona durante la scorsa stagione: 14 in Liga e solo una in Champions League. Con la sua Nazionale ne ha giocate sei, per un totale di 21 presenze che cozza contro le 40 e 43 dei suoi primi due anni al Camp Nou. Per Umtiti l’addio alla Catalogna sembra più di un’ipotesi. L’Inter, in quel reparto, è piuttosto coperta, ma il Barcellona continua a mettere sul piatto tutta la sua argenteria pur di convincere Giuseppe Marotta a cedere il’Toro’.

Fonte: mundodeportivo.com – Gabriel Sans