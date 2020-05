Il Napoli torna ad allenarsi? Maksimovic: “Castel Volturno giÃ  pronto”

Il Napoli torna ad allenarsi? Maksimovic: “Castel Volturno già pronto”

Condividi questo articolo

Nikola Maksimović, difensore del Napoli, è pronto a tornare ad allernarsi. Dal 4 maggio o dal 18, poco cambia per il difensore, che ai microfoni di “Sky Sport 24” parla della sua voglia di tornare a giocare sottolineando come il centro sportivo del Napoli – Castel Volturno -, sia già pronto. Ieri anche le parole del Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

ALLENAMENTI – Nikola Maksimović vuole tornare a giocare a calcio e prima di tutto ad allenarsi a Castel Volturno, lì dove è già tutto pronto per la ripresa: «Mi manca giocare, fare gli allenamenti. La nostra vita è collegata con il calcio soprattutto in questa città (Napoli, ndr) che vive soprattutto di calcio. Sono in contatto con i miei compagni e medici, ci sentiamo ogni giorno e ci aggiorniamo per il futuro. Sappiamo tutti che la situazione sta migliorando, la data prevista per gli allenamenti è il 18 maggio, ma il nostro Centro Sportivo è già pronto e sono molto fiducioso per la ripresa del campionato. Siamo rimasti tutti in città per rispettare le regole».

Fonte: Sky Sport 24.