Lautaro Martinez gela l’Inter: rinnovo lontano e il Barcellona preme – MD

Lautaro Martinez gela l'Inter: rinnovo lontano e il Barcellona preme

Mundo Deportivo sottolinea la volonta di Lautaro Martinez di congelare il rinnovo di contratto con l’Inter. L’accordo economico col club catalano ci sarebbe già, resta solo da comunicare all’Inter la volontà di andar via, senza far troppo baccano

GUERRA DI POSIZIONE – Il Barcelona continua a lavorare sotto traccia per rafforzare il suo organico, nonostante un contesto complicato dagli effetti della pandemia. Gli obiettivi di mercato per la prossima stagione si sono stretti attorno al nome di Lautaro Martinez dell’Inter: è lui il favorito per sostituire Luis Suarez in un futuro prossimo. Come sottolinea Mundo Deportivo, dopo mesi di lavoro ai fianchi, la strategia del Barcellona avrebbe iniziato a pagare i dividendi.

DOPPIO GIOCO – Dall’altra parte della trincea, anche Lautaro Martinez – secondo il periodico catalano – starebbe lavorando silenziosamente in favore di un cambio di casacca. All’interno del Barcellona c’è una corrente di cauto ottimismo sulla possibilità di mettere a segno il colpo di Lautaro. E non perché l’Inter renderà tutto più facile, ma perché il calciatore sta giocando in favore del club catalano. Per ora, infatti Lautaro Martinez non sta rispondendo alle richieste dell’Inter di ritoccare il suo contratto ed estenderlo. Segnali che esprimono la sua volontà di cambiare aria.

PUGNO DURO – Lautaro Martinez, dal canto suo, sa che la volontà del Barcellona è chiara e decisa. Anche la posizione dell’Inter, tuttavia, va compresa: Giuseppe Marotta ha finora optato per la linea dura, poiché sa di avere un grande giocatore e non vuole perderlo. Anche se dovesse rassegnarsi a perdere il ‘Toro’, l’Inter di certo non farà sconti.

FATICA – Di un accordo fatto e conluso non c’è ancora traccia tra il club catalano e l’attaccante argentino. Ma Mundo Deportivo sostiene che le due parti stiano gettando le basi per l’affare e che l’accordo, se non completamente definito, è sulla buona strada. I dirigenti del Barcellona lavorano su questa operazione da diversi mesi, facendo piccoli passi, e trovando sempre una buona predisposizione da parte del calciatore e dei suoi agenti, Beto Yaqué e Rolando Zárate.

SEGNALI – L’Inter sa che sarà difficile trattenere Lautaro Martinez, perché il progetto del Barcellona lo intriga molto. La cospicua offerta economica e la possibilità di giocare insieme a Lionel Messi sono garanzie sufficienti per un affare di questa portata. L’Inter non vorrebbe separarsi da Lautaro per evitare il problema di sostituirlo con un centravanti di pari livello. Il giocatore, però, sembra aver congelato ogni ipotesi di rinnovo: segnale inconfutabile per i media spangoli. La chiusura dell’affare, secondo Mundo Deportivo, dovrebbe arrivare in silenzio e garbatamente. Lautaro Martinez dovrà chiedere al suo club di essere ceduto senza fare scandali. Poi bisognerà trovare l’intesa tra i club, che non sarà neppure facile, ma probabilmente arriverà.

