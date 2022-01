Alvarez, occasione Inter? Non è una priorità per il Manchester United

Julian Alvarez, giovane attaccante argentino del River Plate, non sarebbe una priorità del Manchester United: occasione per l’Inter?

ULTIME – Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, Julian Alvarez non sarebbe una priorità del Manchester United per questa sessione di mercato di gennaio. I Red Devils non sarebbero interessati all’attaccante argentino del River Plate.

INTER – Il club inglese non avrebbe per nulla chiuso per il giocatore, anzi… E l’Inter sarebbe quindi ancora in corsa per il giovane talento albiceleste, come già emerso nelle scorse ore (vedi articolo).

Fonte: ManchesterEveningNews.co.uk – Jack Flintham