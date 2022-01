Endt (ex Ajax): «Onana? Talento vero. Può diventare un pilastro dell’Inter»

David Endt, ex team manager dell’Ajax, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Onana, prossimo portiere dell’Inter

TALENTO – Queste le parole di David Endt: «Onana? Un talento vero. Dai riflessi innati, un po’ avventuroso nel bene e nel male: è capace di salvataggi incredibili, anche se a volte commette qualche errore che sfocia nella papera. Dal fisico imponente si fa voler bene da tutti. È un ragazzo sempre allegro e disponibile, uno che sa come si vive lo spogliatoio di una squadra di calcio. Un giocatore che scende in campo sempre senza paura».

HANDANOVIC – Endt si esprime sul dualismo fra Handanovic ed Onana: «Sono due portieri diversi. Lo sloveno ha l’esperienza dalla sua parte, il camerunense ha maggiore talento. L’attuale capitano dell’Inter è una sicurezza: calmo, non va mai in apprensione a differenza dell’estremo difensore africano. Ma all’Inter migliorerà e sarà importante anche per il gioco della squadra. Onana deve ancora compiere 26 anni, può solo migliorare. E se difendi i pali dell’Inter devi essere forte. Può diventare un pilastro dei nerazzurri».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna