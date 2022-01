Alvarez, col Manchester United non chiusa: Inter ancora in corsa

Julian Alvarez è uno dei prospetti argentini più interessanti. Il giovane attaccante del River Plate è anche nel mirino dell’Inter, che resta in corsa. Secondo Fabrizio Romano – esperto di calciomercato – il Manchester United infatti non ha ancora chiuso per il giocatore.

IN CORSA – Sono tanti i club europei interessati a Julian Alvarez. Che, secondo le ultime voci, sembrava essere vicino al Manchester United. Voci spente dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha sottolineato come gli inglesi stiano semplicemente osservando il giocatore, ma senza alcuna trattativa in corso. L’Inter resta in corsa per il giovane attaccante argentino. Tuttavia non si tratta di una corsa a due, con l’agente che si incontrerà con diverse squadre per capire quale sia il progetto più adatto al giocatore.