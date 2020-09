Alli in uscita dal Tottenham? Piace a Conte: Inter c’è ma non è la sola – DailyMail

Condividi questo articolo

© Vitalii Kliuiev | Dreamstime.com

Dele Alli in uscita dal Tottenham? Con il possibile ritorno di Gareth Bale, aumenta la concorrenza in avanti per quanto riguarda la squadra di José Mourinho. Il centrocampista secondo quanto riportato da Daily Mail piace all’Inter ma non solo.

AI SALUTI? – Dele Alli potrebbe salutare il Tottenham dopo il ritorno di Gareth Bale. Il club ha bisogno di vendere soprattutto dopo un ingaggio così importante e la situazione Covid-19, ed ecco che il sacrificato potrebbe essere proprio il centrocampista inglese, vista anche la concorrenza in avanti e la stagione non proprio eccezionale. Tra i club interessati anche l’Inter, dato che secondo Daily Mail piace tanto ad Antonio Conte, ma attenzione alla concorrenza del Paris Saint-Germain.

Fonte: Daily Mail