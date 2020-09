Dallera: “Zhang determinato, guarda lontano! Messi? Colpo importante…”

Conte Zhang Suning Inter

Zhang riceve continui apprezzamenti per il lavoro che svolge all’Inter dentro e fuori il campo: dal discorso Antonio Conte, al mercato fino agli investimenti intelligenti. Di lui ha parlato il giornalista Daniele Dallera sulle frequenze di “Radio Sportiva”.

UOMO DETERMINATO – Zhang ha in mente investimenti importanti per l’Inter, ne è sicuro il giornalista Daniele Dallera, che in radio esprime il suo parere riguardo il presidente nerazzurro: «Zhang è un uomo determinato, cresciuto e maturato nonostante i 29 anni. Il suo intervento ha placato i problemi tra Antonio Conte e Beppe Marotta. Vedo in lui tanta passione per i colori nerazzurri, vuole portare gioia ai tifosi. È convinto di aprirsi ai fondi internazionali. Inter e Milan stanno lavorando per il nuovo stadio accanto a San Siro, questi sono investimenti importanti di chi ci crede e guarda lontano. Il mercato di vendere prima e acquistare dopo, adesso lo fanno un po’ tutti. Messi? Quando smentisce l’interessamento, Zhang dice “almeno per ora”. Ciò significa che dal mercato ci si possa aspettare un colpo importante».