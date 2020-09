AgoumÃ©, tutto fatto per il passaggio allo Spezia: i dettagli – Sky

Agoumé, tutto fatto per il passaggio allo Spezia: i dettagli – Sky

Condividi questo articolo

Lucien Agoumé Francia

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per “Sky Sport”, lo Spezia avrebbe chiuso con l’Inter per l’arrivo in prestito di Lucien Agoumé.

TRATTATIVA CHIUSA – Non solo mercato in entrata per l’Inter (con gli arrivi di Arturo Vidal e del giovane Oliver Jurgens), ma anche trattative in uscita. Questo è il caso del centrocampista classe 2002 Lucien Agoumé. Dopo giorni di trattative, è arrivato l’accordo tra la società nerazzurra e lo Spezia per il passaggio in prestito del giocatore nella rosa della squadra neopromossa. Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per “Sky Sport”, l’arrivo del giocatore in Liguria è previsto per la giornata di domani.