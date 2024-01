Agoumé, tentativo Inter nei discorsi per la cessione: il piano – SI

Agoumé è uno dei giocatori che l’Inter punta a piazzare in questo calciomercato di gennaio. Sul centrocampista francese doppia pista ma con un obiettivo da parte della società: le soluzioni da Sportitalia.

IN USCITA – Djibril Niang e Oscar Damiani, rispettivamente agente e intermediario di Lucien Agoumé, hanno oggi fatto visita alla sede dell’Inter. L’oggetto della discussione era parlare della cessione del centrocampista francese, in campo solo una volta in stagione. Sembrava fatta col Siviglia, ma ora si è inserito anche il Marsiglia. Squadra che sembra particolarmente interessata agli esuberi dell’Inter, visto che ha già preso Joaquin Correa. Per Agoumé, segnala Sportitalia, il piano è riuscire a strappare una cessione con un’opzione per il riscatto. Magari l’obbligo, in modo da poter poi rendere il trasferimento a titolo definitivo.