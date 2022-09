Agoumé, dalla Francia: accordo tra l’Inter e un club di Ligue 1! La formula

Agoumé è tra i nomi in uscita dall’Inter in queste ultime ore di calciomercato (vedi articolo). Secondo quanto rimbalza dalla Francia, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con uno di Ligue 1 per il classe 2002. Di seguito quanto rivelato da footmercato.net

DESTINAZIONE – Lucien Agoumé è in uscita dall’Inter che conta di cederlo proprio l’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista classe 2002 non ha mai nascosto l’intenzione di fare ritorno in Ligue 1, un desiderio che sta per concretizzarsi. Secondo footmercato.net, infatti, Agoumé è a un passo dal Troyes. Le discussioni tra i due club sono andate a buon fine: l’accordo per il prestito del classe 2002 è stato praticamente raggiunto. A meno che le cose non cambino da qui al gong finale del calciomercato, Agoumé è destinato al ritorno in Francia.