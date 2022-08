Agoumé e Salcedo, Inter pronta alla cessione: no destinazioni Serie A

L’Inter è pronta a lasciare andare Agoumé e Salcedo. I due giovani stanno trovando sistemazione fuori dalla Serie A. La loro cessione potrebbe riaprire l’entrata di Acerbi

DUE USCITE − Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo lasceranno l’Inter in questa sessione di calciomercato. Secondo il sito Gianluca Di Marzio.com, per il centrocampista francese pronto un rientro in Ligue 1, il Troyes è molto vicino all”acquisto. Lo scorso anno Agoumé ha giocato proprio nel massimo campionato francese con la maglia del Brest. Per Salcedo, invece, pronto un salto di categoria in Serie B: in mattinata ci sarà un incontro decisivo con il Bari. Occhio che può aprirsi la questione Francesco Acerbi (vedi articolo).