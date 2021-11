Adeyemi, dopo l’Inter l’agente ha effettuato un altro doppio incontro

Adeyemi del Red Bull Salisburgo è uno dei principali giovani talenti in giro per l’Europa. Sull’attaccante tedesco si è parlato di incontro con l’Inter (vedi articolo), ma Sport1 segnala come il suo agente ha visto anche altri club.

DOVE VA? – Per Karim Adeyemi resta in vantaggio il Borussia Dortmund. Lo conferma Sport1, nonostante negli ultimi giorni il suo agente abbia incontrato l’Inter. Sul talento del Red Bull Salisburgo non ci sono però soltanto i nerazzurri. Chi ne cura gli interessi, Thomas Solomon, ha effettuato un viaggio in Spagna per discuterne con Atlético Madrid e Real Madrid. L’obiettivo è quello di aprire un’asta, in modo da massimizzare il trasferimento. L’intenzione di Adeyemi è di chiudere la cessione entro questo mese.

Fonte: Sport1 – Fabian Schreiner – Florian Plettenberg