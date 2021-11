Adeyemi, proposta Inter concreta. Ma un club tedesco è in pole position

L’Inter avrebbe fatto una proposta concreta per Karim Adeyemi, giovane attaccante del Salisburgo, ma un club tedesco sarebbe in pole.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Patrick Berger, Chief Reporter di SPORT1, su Karim Adeyemi, giovane attaccante del Salisburgo. “Borussia Dortmund ancora in pole position per conquistare il talento di punta del Salisburgo Karim Adeyemi. Inoltre questa settimana ci sarà un incontro con i rappresentanti dei giocatori e l’RB Lipsia. In gara anche: Paris St. Germain. Una decisione deve essere presa questo mese!“.

INTER – Quanto alla squadra nerazzurra, Berger ha risposto così ad un utente. “L’Inter ha fatto una proposta concreta di contratto di 5 anni con un buon stipendio per Adeyemi. Grande apprezzamento per il diciannovenne. Ma è favorito un trasferimento in Bundesliga“.

Fonte: Twitter Patrick Berger