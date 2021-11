Pedullà: «Lautaro Martinez? I vecchi procuratori hanno fatto dei danni!»

Per Lautaro Martinez risulta esserci una richiesta di rimborso da parte dei suoi vecchi agenti, Yaqué e Zarate (vedi articolo). Alfredo Pedullà commenta la vicenda su Sportitalia Mercato, contestando la gestione di chi seguiva l’attaccante dell’Inter.

L’ATTACCO – Alfredo Pedullà ricorda cosa avvenne tra primavera ed estate del 2020: «I vecchi procuratori hanno fatto dei danni a Lautaro Martinez. Sono quelli che hanno gestito la vicenda Barcellona, in un modo che chi si avvicina per la prima volta forse l’avrebbe gestito meglio. Ricorderete la storia della clausola, i centoundici milioni di euro e il Barcellona. Lautaro Martinez ha vissuto momenti negativi, per una gestione che poi è cambiata. Gli avevano promesso il Barcellona, che non aveva centoundicimila euro figuriamoci milioni. Non dimentichiamoci che nell’ultimo anno e mezzo ci sono stati così tanti problemi che hanno portato all’addio di Lionel Messi».