Lautaro Martinez, doppio ‘caso’ dopo il rinnovo. Ma non riguarda l’Inter – SI

Per Lautaro Martinez ci sono problemi, secondo Sportitalia, legati alla sua gestione. Il rinnovo di contratto con l’Inter, in ogni caso, è firmato e senza che possano esserci ripercussioni.

LA VICENDA – Michele Criscitiello, nel corso di Sportitalia Mercato, annuncia un “caso” legato a Lautaro Martinez: «L’argentino ha rinnovato con il suo nuovo gruppo di procuratori (Alejandro Camano, ndr). Attenzione, perché nel frattempo ha ricevuto una PEC dai vecchi procuratori (Beto Yaqué e Rolando Zarate, ndr) e una richiesta di rimborso. Loro sono stati fra i protagonisti, chiedono dieci-dodici milioni di euro da Lautaro Martinez. Il contratto è perfetto, ma c’è un problema. Lui riceverà dai procuratori argentini, che sono difesi da avvocati milanesi, questa richiesta di risarcimento».

ALTRA QUESTIONE – In serata si è parlato dei diritti d’immagine non di Lautaro Martinez (vedi articolo). Criscitiello aggiunge: «C’è un altro problema. Perché non si sbloccava la trattativa? Per i diritti di immagine. Il problema non si è risolto, ma Giuseppe Marotta ha deciso di firmare lo stesso. Potrebbe non essere vendibile per il futuro, perché Lautaro Martinez non ha i diritti d’immagine e non li ha nemmeno l’Inter. All’epoca erano stati ceduti a una società terza, che fa capo ai procuratori vecchi che hanno chiesto un risarcimento. Chi vorrà prenderlo un domani non avrà i diritti d’immagine, poi la firma c’è stata e lui ha rinnovato con l’Inter».