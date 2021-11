Inter Primavera, cambio di campo per lo scontro diretto con la Roma

L’Inter Primavera giocherà contro la Roma nella prossima giornata di campionato. La partita avrà un cambio di campo rispetto al solito dove gioca la squadra di Chivu.

LA MODIFICA – Inter-Roma dell’ottava giornata del Campionato Primavera 1 si giocherà al Suning Youth Development Centre, anziché allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. La partita è in programma domenica alle ore 10.45 ed è lo scontro diretto con la capolista. I giallorossi sono in testa a diciassette punti, due in più di Genoa e Fiorentina, con cinque vittorie e due pareggi (vedi classifica). Sarà una partita particolare per Cristian Chivu, visto il suo passato romanista da giocatore.