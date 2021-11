Lautaro Martinez, Inter ‘tranquilla’ grazie ai diritti d’immagine

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito web grandhotelcalciomercato.com, i diritti d’immagine di Lautaro Martinez blindano ulteriormente il giocatore all’Inter dopo il rinnovo contrattuale.

BLINDATO – Nella trattativa per il rinnovo di contratto fino al 2026 di Lautaro Martinez con l’Inter, i diritti d’immagine non sono stati inseriti. Il motivo è una diatriba aperta tra il giocatore e il suo vecchio entourage, tra cui l’agente Beto Yaqué. I diritti d’immagine del giocatore sono in mano a un’altra azienda e proprio per evitare problemi legali, i nerazzurri hanno deciso di non inserirli nell’accordo. Il tutto gioca a vantaggio dell’Inter per un motivo specifico: qualora un possibile futuro acquirente volesse inserirli nel contratto del giocatore, dovrebbe portare avanti due trattative separate. La prima, quella con il club. La seconda, con i detentori dei diritti. Questo renderebe dunque ancor più difficoltoso trovare un accordo con tutte le parti. Giocando come un’ancora di sicurezza per il club nerazzurro.

Fonte – Grandhotelcalciomercato.com