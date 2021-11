Napoli, vittoria in rimonta e sorpasso nel girone di Europa League

Vittoria importantissima in rimonta per il Napoli, che contro il Legia Varsavia in trasferta ribalta nel secondo tempo il risultato e scavalca proprio i polacchi al primo posto del girone di UEFA Europa League.

RIMONTA E SORPASSO – Grande prova di forza del Napoli in trasferta contro il Legia Varsavia, che vale anche il sorpasso al primo posto del girone di UEFA Europa League. I partenopei non partono nel migliore dei modi, andando sotto nel primo tempo con la rete di Emreli dopo solo dieci minuti. Nella ripresa, però, gli uomini di Luciano Spalletti si scatenano. A trovare il pareggio è Piotr Zielinski dopo cinque minuti dalla ripresa, questa volta da calcio di rigore. Un altro tiro dagli undici metri – trasformato da Dries Mertens – permette al Napoli di passare in vantaggio. Finita qui? Niente affatto. Al 79′ – dopo pochi minuti dall’1-2 – è Hirving Lozano a siglare il terzo sigillo che mette in ghiaccio la partita, prima dell’1-4 firmato da Ounas al 90′. Sorpasso completato sui polacchi al primo posto in classifica.