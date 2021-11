Brozovic, PSG alla finestra. Trattativa in salita per il rinnovo con l’Inter – CdS

Brozovic è in scadenza con l’Inter e Leonardo, che se ne intende di colpi a parametro zero, lo vorrebbe al PSG. Trattativa in salita per il rinnovo, e il Corriere dello Sport spiega anche il motivo nello specifico.

IN SALITA – Rinnovo Brozovic, i tifosi aspettano la firma sul nuovo contratto, soprattutto dopo l’ennesima prestazione ad alti livelli mostrata in UEFA Champions League contro lo Sheriff, dove il croato ha conquistato per la terza volta in quattro partite Europee, il premio di migliore in campo. Nessuna notizia da parte del suo entourage, che non ha fretta di incontrare i dirigenti. Il padre e l’avvocatessa che lo rappresentano, sono stati invitato un paio di volte dalla dirigenza dell’Inter. La logica porta a pensare che il summit si svolgerà durante la sosta per le nazionali. In Viale della Liberazione la sensazione è che il croato non abbia fretta di firmare e che prima però vuole valutare eventuali offerte. Il PSG, per esempio, resta alla finestra. Inoltre, come specificato dal quotidiano romano, Brozovic liberandosi a zero con l’Inter, potrebbe incassare un eventuale premio alla firma con un nuovo possibile club.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti