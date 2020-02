VIDEO – Verona-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Juventus, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



HANNO PERSO! – Verona-Juventus 2-1 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Verona da Europa! Dopo aver fermato Milan e Lazio fa lo scalpo della Juventus e va da solo al sesto posto in classifica. Partita eccezionale degli scaligeri, che soffocano la capolista e si prendono tre punti di clamorosa importanza, al termine di un match di enorme intensità. Venti minuti a fuoco gialloblù, ma poi Douglas Costa con un’azione in solitaria prende la traversa. Subito dopo segna Marash Kumbulla, ma è in fuorigioco con la spalla sulla punizione di Miguel Veloso: il VAR annulla. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con Cristiano Ronaldo che prende il palo con un destro teso che quasi inganna Marco Silvestri. La ripresa inizia con l’Hellas ancora a premere, ma Maurizio Sarri azzecca il cambio: fuori Gonzalo Higuain (un fantasma), dentro Paulo Dybala che al 65′ duetta con Cristiano Ronaldo e manda in porta il portoghese per il destro che supera Amir Rrahmani e Silvestri. Sempre a segno CR7 nel 2020, ma è soltanto l’inizio. A un quarto d’ora dal termine erroraccio di Miralem Pjanic che tocca arretrato, Fabio Borini si inserisce e solo davanti al portiere piazza di destro il pareggio. All’86’ corner da sinistra e colpo di testa di Kumbulla sulla traversa, ma per una deviazione di braccio di Leonardo Bonucci: nuovo intervento VAR e rigore. Dal dischetto va il subentrato Giampaolo Pazzini, perfetto nel trasformare: Verona in Paradiso, l’Europa League non è più un sogno e ora è sesto. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.