Marocchi: “Pioli in conferenza stampa come il Milan in campo. Inter…”

Marocchi ha presentato il derby Inter-Milan dal punto di vista di Pioli. L’ex centrocampista, ospite di “Sky Saturday Night”, ha provato a individuare le carte principali da spendere per i rossoneri, che intanto hanno recuperato Ibrahimovic.

L’AVVERSARIO – Giancarlo Marocchi commenta la probabile formazione di Stefano Pioli per Inter-Milan: «Hakan Çalhanoglu andrà anche a sinistra, con Ante Rebic in mezzo a gironzolare sotto Zlatan Ibrahimovic. È da capire un po’, perché il Milan comunque a San Siro, anche se adesso abbiamo negli occhi la partita che ha giocato col Verona dove ha rishciato di perdere, è arrembante. Non gioca tutta la partita bene, però la fa la partita. Pioli in conferenza stampa è quello che adesso è il Milan in campo: petto in fuori. Sono talmente indietro, è un atteggiamento che mi sembra giusto. Però l’Inter è meglio, non ho la certezza su chi vincerà però l’Inter è meglio».