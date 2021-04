VIDEO – Verona-Fiorentina 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Fiorentina, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SALVEZZA VICINA – Verona-Fiorentina 1-2 nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. La Fiorentina passa in casa del Verona e può tranquillizzarsi per la salvezza. L’inizio è tutto dell’Hellas, più volte vicino al vantaggio. Subito Daniel Bessa liberato in area, ma Bartlomiej Dragowski salva con un prodigio. Al 18’ sinistro di Kevin Lasagna sventato dal portiere polacco, un minuto dopo l’attaccante lo supera di testa ma Lorenzo Venuti si oppone sulla linea. Non c’è recupero, sembra tutto definito per andare al riposo quando la Fiorentina trova l’episodio del vantaggio: su cross da destra Franck Ribéry fa velo per Giacomo Bonaventura, affrontato da Antonin Barak in area. È rigore, che Dusan Vlahovic trasforma al 47’ mandando le squadre al riposo sullo 0-1. Al 65’, sulla seconda occasione di tutta la partita, la Fiorentina cinica e fortunata trova anche il raddoppio: punizione di Erick Pulgar, respinta corta e l’ex Martin Caceres con un tiro potente fa 0-2. Sette minuti dopo Eddie Salcedo, giocatore in prestito dall’Inter, di testa da due passi su sponda dell’ex nerazzurro Marco Davide Faraoni accorcia. Ma di occasioni per il pareggio non ce ne sono più come prima, il Verona non riesce a completare la rimonta. Per la Fiorentina è un colpo salvezza: sono otto ora i punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.