Colomba: «Superlega, tifosi decisivi! Italiane incapaci di ammettere errori»

Franco Colomba, ex allenatore del Bologna, ha commentato il recente terremoto legato al progetto Superlega, negli studi di “Sportitalia”. Ecco le sue dichiarazioni

DIETROFRONT – La rinuncia dei club inglesi ha fatto la differenza: il progetto Superlega viaggia verso la sospensione (QUI le ultime). Franco Colomba ha commentato così gli ultimi sviluppi: «Credo che il fattore decisivo, per il fallimento della Superlega, sia stato il pubblico non contento. Non sarà facile riuscire ad imporlo ora, con questa situazione. O per lo meno non sarà sicuramente facile a breve termine. Magari potrà essere fatto accontentando anche gli altri club. La torta è grande, ma ognuno pensa ai propri interessi. Gli inglesi hanno dimostrato temperamento e carattere diverso, come già accaduto con la pandemia. Noi italiani invece non siamo capaci di ammettere gli errori».