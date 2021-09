VIDEO – Venezia-Spezia 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Spezia, match della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pierluigi Penzo.



DEBUTTO AMARO – Venezia-Spezia 1-2 nella quarta giornata di Serie A. La prima del Venezia in stagione al Penzo, dopo i lavori conclusi pochi giorni fa, vede un KO proprio allo scadere. Al 13′ passa lo Spezia, con un gran sinistro dal limite di Simone Bastoni. Il laterale sinistro, usato più volte a centrocampo da Thiago Motta in questo inizio di stagione, aveva già segnato alla prima giornata a Cagliari. Il pareggio arancioneroverde è al 59′, con punizione da destra di Gianluca Busio e colpo di testa vincente a centro area di Pietro Ceccaroni. Prova l’azione personale Emmanuel Gyasi, ma il suo destro termina a lato di poco. Entrambe provano a vincerla, col Venezia che spera nel ribaltone completo. Tuttavia, nel quarto minuto di recupero, Mehdi Bourabia vince un duello poco oltre il centrocampo, arriva a circa venticinque metri e fa partire un siluro col destro imparabile. È il gol decisivo, i tre punti vanno in Liguria.

Video con gli highlights di Venezia-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.