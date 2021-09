Inter-Bologna, il club evita multa per il comportamento dei tifosi: il motivo

Da Inter-Bologna di sabato c’è una segnalazione del Giudice Sportivo. Tuttavia si è deciso alla fine di non procedere con una sanzione nei confronti del club.

IL MOTIVO – Il Giudice Sportivo ha riscontrato come, nella partita di sabato Inter-Bologna, dei sostenitori nerazzurri hanno introdotto materiale pirotecnico al Meazza. Si tratta di petardi, fumogeni e bengala, utilizzati solo nel proprio settore. C’era il rischio di una multa, ma alla fine si è deciso di non adottare delle sanzioni nei confronti del club. Questo perché la società, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, si è subito attivata per evitare che ci fossero problemi.