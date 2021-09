Danilo: «La Juventus guarda ancora la vetta dell’Inter? Non me ne frega niente!»

La Juventus, con l’1-1 di stasera contro il Milan (vedi articolo), concluderà la quarta giornata di Serie A al terzultimo posto, ossia in zona retrocessione. Danilo, intervistato da DAZN, non appare preoccupato dal fatto di essere a -8 dall’Inter (capolista assieme ai rossoneri).

TERZULTIMI – La Juventus, dopo quattro giornate di Serie A, ha zero vittorie: solo la Salernitana, sempre sconfitta sin qui, ha fatto peggio. I bianconeri sono a -8 dalla vetta, occupata da Inter e Milan con dieci punti, e domani potrebbero finire a -10 se il Napoli dovesse vincere a Udine. Tuttavia Danilo pensa ad altro: «Guardare ancora la testa della classifica? Guardiamo il nostro lavoro, di quello che fanno gli altri non me ne frega niente. Io sono sempre preoccupato per la mia squadra, per quello che facciamo noi. Sicuramente se riusciamo a fare le cose al nostro livello riusciremo a risollevarci».