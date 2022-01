VIDEO – Venezia-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Empoli, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



PUNTO CHE SPOSTA – Venezia-Empoli 1-1 nella ventiduesima giornata di Serie A. Il Venezia trova un pari fondamentale per continuare la corsa salvezza, dopo aver sofferto molto. Il primo tempo è quasi tutto dell’Empoli, che sfiora il vantaggio con un gran tiro di Filippo Bandinelli alto di poco. Quest’ultimo al 26′ con un cross da sinistra pesca Szymon Zurkowski sul secondo palo, battuta al volo e vantaggio dei toscani. Nella ripresa escono i padroni di casa, che sfruttano anche l’esordio del nuovo acquisto Nani. Il portoghese, in campo da pochi minuti e tesserato venerdì, al 73′ pesca David Okereke al termine di una grande azione palla a terra e l’attaccante firma il pareggio. Paolo Zanetti l’aveva mandato in campo nel primo tempo, con due sostituzioni per scelta tecnica non essendo contento del rendimento dei suoi. Ancora Okereke potrebbe fare doppietta e capovolgere il risultato, ma sul suo diagonale si oppone bene Guglielmo Vicario. Per entrambe le squadre ora ci sarà la partita con l’Inter, rispettivamente in campionato e Coppa Italia.

Video con gli highlights di Venezia-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.